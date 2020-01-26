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يكشف عن آخر مشروعاته لـ صدى البلد.. شاب مصري يمزج بين الماضي والحاضر في تصميم صور لمشاهير الفن

الأحد 26/يناير/2020 - 07:59 م
شاب مصري يمزج بين
شاب مصري يمزج بين الماضي والحاضر في تصميم صور لمشاهير الفن
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رضوى حسام

 كم مرة يحدث أن تشاهد مجموعة من الأشخاص نفس المشهد أو الحدث بينما يراه كل منهم بطريقته الخاصة، فلكل منا النظر لكننا لا نملك نفس النظرة.

هذه ما أثبته محمد جابر صاحب الـ 37 عاما، عندما بدأ بخلق صور لبعض الاشخاص والمشاهد التي طالما ترسخت في أذهان الجميع بشكل معين،إلا انه جعلنا نرى صور قديمة بشكل جديد لم يخطر على بال احد،حتى انه صنع صور لم يتصور أحد بأنه يمكن التقاطها في اي وقت.

" معظم أفكاري بتعتمد على دمج الصور ببعض " بدأ محمد جابر بتوضيح ما يفعله عن طريق برامج تعديل الصور، منذ شهر اكتوبر السابق قرر محمد تقديم صور قديمة بنظرة جديدة، فهو ليس رسام ليتمكن من رسم افكاره بفرشاة الألوان، لكنه بدأ باستغلال أدوات العصر الحديث لنتمكن من رؤية صور لم يكن مقدرا لها أن نراها إلا بهذه الطريقة.

"شغلني أوي الفنانين وابنائهم" نرى العديد من أبناء الفنانين لديهم ملامح ومستلزمات متشابهة مع أبائهم، فأردت توضيح هذه الفكرة لرسم البسمة على وجوه الناس بملاحظة هذه التشابهات بين أشخاص اعتادوا على رؤيتهم.

كان لصورة مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب صدى كبير عند المتابعين الذين تأثروا جدا بتصميم الصورة لمريم وهي تقف بجانب والدها الراحل في حفل تخرجها، وهذا ما رغب فيه محمد هو خلق حالة خاصة لم تكن تحدث الا في غيالة وتؤثر في العديد من الأشخاص.

وعلى الرغم من عمل محمد كمدير تسويق تختلف عن دراسته للتجارة، ولم يجتمع الاثنان على موهبته في حبه للتصميمات،إلا أنه تمكن من تطوير مهاراته في الجرافيك، قبل سبع سنوات مستعينا بالإنترنت، ومشاهدة التصميمات والأفكار العالمية.

عمل مصمم الجرافيك المصري محمد جابر على العديد من المشاريع وبأ في إعطاء كلًا منهم اسم خاص مثل "  throwback " و" winter collection 2020  " و" once upon the time in Egypt  "بالإضافة لمشروع " مهرجان الجونة " "هوليود بالعربي " وغيرهم من التصميمات ذات الطابع الخاص برؤية محمد الشخصية، كما كشف لموقع صدى البلد عن أعماله التي تتعلق بالفنانات المصريات وبناتهن واكد انه لم يتم اختيار اسم لهذا المشروع حتى الآن.

أما عن أبرز الأعمال التي أثرت في جابر اثناء العمل عليها، هو مشروع مهرجان الجونة، حيث  شهد مهرجان الجونة السينمائي لقاءً بين الجيل الحالي وجيل زمن الفن الجميل على يد مصمم الجرافيك المصري ، ليرى متابعو مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، فناني الزمن الجميل على السجادة الحمراء ولكن على طريقته الخاصة، من خلال عدة صور لفناني الأجيال الماضية بمهرجان الجونة السينمائي صممها مصمم الجرافيك المصري الشاب.

يتواصل المئات مع جابر يوميا ويطلبوا منه تصميم صور مشابهة لتصميماته للمشاهير، وينفذها جابر لهم بشكل مجاني دون الحصول على أي مقابل سواء مادي أو يطلب منهم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي، ويكتفي بإسعادهم من خلال تصميمها فقط، فهذا هو هدفه من الاساس.

واختتم جابر الشاب المصري الطموح ذات الموهبة الفريدة من نوعها، حديثه مصرح عن حلمه في البدأ بعمل بوسترات وافيشات افلام السينما التي طالما عشقها بكل تفاصيلها.
يكشف عن آخر مشروعاته لـ صدى البلد.. شاب مصري يمزج بين الماضي والحاضر في تصميم صور لمشاهير الفن
يكشف عن آخر مشروعاته لـ صدى البلد.. شاب مصري يمزج بين الماضي والحاضر في تصميم صور لمشاهير الفن
يكشف عن آخر مشروعاته لـ صدى البلد.. شاب مصري يمزج بين الماضي والحاضر في تصميم صور لمشاهير الفن
يكشف عن آخر مشروعاته لـ صدى البلد.. شاب مصري يمزج بين الماضي والحاضر في تصميم صور لمشاهير الفن
يكشف عن آخر مشروعاته لـ صدى البلد.. شاب مصري يمزج بين الماضي والحاضر في تصميم صور لمشاهير الفن
يكشف عن آخر مشروعاته لـ صدى البلد.. شاب مصري يمزج بين الماضي والحاضر في تصميم صور لمشاهير الفن
يكشف عن آخر مشروعاته لـ صدى البلد.. شاب مصري يمزج بين الماضي والحاضر في تصميم صور لمشاهير الفن
يكشف عن آخر مشروعاته لـ صدى البلد.. شاب مصري يمزج بين الماضي والحاضر في تصميم صور لمشاهير الفن
يكشف عن آخر مشروعاته لـ صدى البلد.. شاب مصري يمزج بين الماضي والحاضر في تصميم صور لمشاهير الفن
يكشف عن آخر مشروعاته لـ صدى البلد.. شاب مصري يمزج بين الماضي والحاضر في تصميم صور لمشاهير الفن
يكشف عن آخر مشروعاته لـ صدى البلد.. شاب مصري يمزج بين الماضي والحاضر في تصميم صور لمشاهير الفن
يكشف عن آخر مشروعاته لـ صدى البلد.. شاب مصري يمزج بين الماضي والحاضر في تصميم صور لمشاهير الفن
يكشف عن آخر مشروعاته لـ صدى البلد.. شاب مصري يمزج بين الماضي والحاضر في تصميم صور لمشاهير الفن
يكشف عن آخر مشروعاته لـ صدى البلد.. شاب مصري يمزج بين الماضي والحاضر في تصميم صور لمشاهير الفن
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