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تعليم

بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.. المعلمين تنظم دورة استراتيجيات الأمن

الأحد 26/يناير/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
انطلقت اليوم الأحد، بمقر النقابة العامة للمعلمين الدورة التدريبية الثانية المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، تنفيذًا للبروتوكول الذي وقعه خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية لمنح دورات تدريبة للمعلمين.

ويشارك 100 معلم في الدورة التدريبية الحالية التي انطلقت صباح اليوم وتستمر لمدة أسبوعين على أن يكون اليوم الختامي بمقر أكاديمية ناصر العسكرية لاستلام الشهادات.

وافتتح محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلمين – نيابة عن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب – الدورة التدريبية، وتوجه بالشكر لمحاضري أكاديمية ناصر العسكرية على جهودهم وحرصهم على توصيل خبراتهم للمعلمين.  

وحث "عبد الله" المعلمين المشاركين على ضرورة الاستفادة القصوى من خبرة المدربين والالتزام التام ببرنامج التدريب ومواعيد المحاضرات.
بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.. المعلمين تنظم دورة استراتيجيات الأمن
بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.. المعلمين تنظم دورة استراتيجيات الأمن
بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.. المعلمين تنظم دورة استراتيجيات الأمن
بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.. المعلمين تنظم دورة استراتيجيات الأمن
بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.. المعلمين تنظم دورة استراتيجيات الأمن
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