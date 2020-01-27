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تكنولوجيا

LG تطلق تحديث Android 10 لـ 9 هواتف دفعة واحدة

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
قررت علامة LG الكورية الجنوبية العريقة إطلاق تحديث Android 10 الجديد لـ 9 هواتف ذكية دفعة واحدة، بعدما حدثت هاتفها G8 ThinQ أولًا، ومن المفترض أن تحصل الهواتف على التحديث فى الفترة القادمة.

وبحسب فون آرينا التقنى، جاءت المعلومات من LG بإيطاليا، بأن قائمة الهواتف التى ستشهد التحديث هى LG V40، LG V50 ، LG G8X ،LG G8S ،LG G7، LG K50S ، LG K40S ، LG K50 و LG Q60.

وستتلقى الهواتف المذكورة التحديثات على مدار العام الحالى، حيث سيكون أخرها فى الربع الثالث من العام وهم هواتف The LG G7 و LG G8S و LG V40.

وسيحتوى تحديث Android 10 الجديد على واجهة LG UX 9.0 المحسنة من أجل سلاسة وسرعة أكبر فى إستخدام الشاشة الرئيسية للهاتف .

يذكر أن LG G8 ThinQ يأتى ضمن فئة الهواتف المميزة Flagship، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، وبشاشة قياسها 6.1 بوصة من نوع AMOLED، بتقنية FULL HD مغطاة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.

ويمتلك LG G8 ThinQ معالجا قويا من نوع Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 ثمانى النواة بقوة 2.84 جيجاهيرتز، ويشتمل الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية زيادتها بكارت ذاكرة خارجي.

ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا ثلاثية أساسية بدقة 40 ميجابيكسل من عدسات كارل زيس الشهيرة، بدقة 12 و 12 و 16 ميجابيكسل، مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بالإضافة لتصوير الفديديو بدقة 4K، وبكاميرا أمامية مزدوجة بقوة 8 و 8 ميجابيكسل.

وجاء LG G8 ThinQ مقاومًا للماء والأتربة حتى عمق متر ونصف ولمدة 30 دقيقة، مع مستشعر بصمات الأصابع فى الخلف، مع فتحة السماعات التقليدية قياس 3.5 ميليمتر.
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