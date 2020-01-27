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منوعات

شاهد .. قصة بناء حديقة الحيوان بالجيزة ومحتوياتها النادرة .. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:26 م
صدى البلد
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قرن ونصف مروا على تأسيس حديقة حيوان الجيزة أو "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا" كما كانوا يطلقون عليها، نظرا لكونها من أكبر وأعرق حدائق الحيوانات الموجود بالقارة السمراء إن لم تكن أعرقها على الإطلاق.

تأسست حديقة حيوان الجيزة في 25 يناير سنة 1891 بأمر من الخديوي إسماعيل. وتم افتتاحها من قبل الخديوي محمد توفيق ابن الخديوي إسماعيل، حيث بدأت بعرض أزهار ونباتات مستوردة غير موجودة في الطبيعة المصرية.

ويوجد في الحديقة قرابة ستة آلاف حيوان من نحو 175 نوعا، بينها أنواع نادرة من التماسيح والأبقار الوحشية، على مساحة نحو 80 فدانا، توجد بها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، فضلا عن متحف تم بناؤه في العام 1906 ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة.

ويوضح الفيديو التالي قصة بناء حديقة الحيوان بالجيزة ومحتوياتها النادرة....
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