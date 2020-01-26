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برلمان

بكري يزور ليبيا بدعوة من وزير الخارجية.. ورؤساء النواب والوزراء في استقباله

الأحد 26/يناير/2020 - 10:56 م
بكري يزور ليبيا بدعوه
بكري يزور ليبيا بدعوه من وزير الخارجية
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فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
قام النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب بزيارة لليبيا، بناء على دعوة موجه من وزير خارجية ليبيا، حيث قام بزيارة لمدينة درنه وعدد من المناطق التي تم تخريبها بواسطة التنظيمات الإرهابية والتقي بعدد من المواطنين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى استقبل كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، للنائب بكري على هامش الزيارة، فيما أكد  وزير الخارجية، د عبدالهادي الحويج ان زيارة بكري هي مقدمة لزيارات عديده تنظمها وزارة الخارجيه لعدد من الفاعليات المصريه.

وعبر بكري عن بالغ تقديره للشعب الليبي ولمجلس النواب وللجيش الليبي والمشير خليفة حفتر القائد العام علي الدور البطولي الذي تقوم به المؤسسات الليبيه وفي مقدمتها الجيش الوطني في حماية الوطن الليبي وتحرير ترابه المقدس من العصابات والمليشيات الارهابيه وادانة التآمر التركي -القطري علي امن ليبيا. 

ومن جانبه اطلع المستشار عقيلة النائب بكري علي تطورات الاوضاع في ليبيا موجها الشكر الي الرئيس عبدالفتاح السيسي ودوره في الدفاع عن القضية الليبيه ،كما وجه التحية الى مجلس النواب المصري والي رئيس المجلس د علي عبدالعال علي مواقفه الرافضة للتدخل الأجنبي في شؤون ليبيا ودعمه لحق الدولة الليبية في فرض سيادتها علي كامل أراضيها. 

كما استقبل رئيس الوزراء عبدالله الثني النائب بكري ، حيث دار حوار حول الوضع الراهن والتحديات التي تواجه ليبيا ووجه التحيه الي مواقف مصر مؤكدا ان خطة التنمية في كل المناطق تمضي بالتوافق مع تحرير الارض الليبيه وبسط سيادة الدوله علي كافة اراضيها.
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