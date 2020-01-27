أخبار الرياضة.. نقل مباراة الزمالك ووادي دجلة.. بشرى سارة من شوبير للجماهير

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









أعلن الإعلامي أحمد شوبير استضافة حمدى فتحى نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي اليوم عبر برنامجه "ملعب أون" المذاع عبر فضائية on sports.









- توفى أسطورة كرة السلة الأمريكية "NBA"، كوبي براينت بعد حادث سقوط طائرة هيليكوبتر عن عمر يناهز الـ 41 عامًا، ليشعل الخبر صفحات التواصل الاجتماعي.









- اقتحمت جماهير فريق شوروسبري تاون أرضية ملعب "مونتكومري ميداو"، وذلك بعد التعادل مع ضيفه فريق ليفربول ضمن منافسات الدور الرابع من كأس "الاتحاد الإنجليزي" بهدف لمثله ليتم اللجوء إلى مباراة إعادة.









- حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على النجم الساحلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.









- توج المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، بعد فوزه على نظيره المنتخب التونسي بنتيجة 27-23 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل بمدينة رادس التونسية.









- تلقى نادي الزمالك إخطارا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بنقل مباراة الفريق أمام وادي دجلة إلى استاد القاهرة الدولى.









- نجح فريق شوروسبري تاون، الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإنجليزي، في تحقيق التعادل أمام ضيفه ليفربول على ملعب "مونتكومري ميداو"، ليتم اللجوء لمباراة العودة على ملعب "الأنفيلد" ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.