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محافظات

حملة نظافة ليلية موسعة لرفع كفاءة الشوارع بحي الصوفي في الفيوم

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:00 ص
حملة نظافة ليلية
حملة نظافة ليلية موسعة لرفع كفاءة الشوارع بحي الصوفي
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شن حي جنوب بحي الصوفي منذ قليل بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمجلس المدينة في حملة نظافة واسعة بشوارع منطقة (علواية سعادة) بجوار مدرسة (الصوفي الأبتدائية) بمدينة الفيوم  لرفع كل أنواع (التراكمات) و(الأتربة) بالمنطقة وأسفرت الحملة عن تجميل ورفع كفاءة ونظافة الشوارع بنطاق حي الصوفي.

تمت الحملة تحت إشراف  علاء رمضان رئيس مركز ومدينة الفيوم وبحضور  جمال فضل رئيس حي جنوب والأستاذ أيمن شوقي مساعد رئيس الحي.

وقامت أيضا الحملة بمشاركة مع مديرية الطب البيطرى بالفيوم فى بيان له أنه تم خلال الحملة بمناطق حى الصوفي بمنطقة علواية سعادة إعدام (10) كلاب ضالة بداخل موقف أبشواي بمنطقة (الصوفي) بالفيوم.
حملة نظافة ليلية موسعة لرفع كفاءة الشوارع بحي الصوفي في الفيوم
حملة نظافة ليلية موسعة لرفع كفاءة الشوارع بحي الصوفي في الفيوم
حملة نظافة ليلية موسعة لرفع كفاءة الشوارع بحي الصوفي في الفيوم
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