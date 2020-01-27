أب يناشد مجلس الوزراء لإنقاذ نجله بعد تعرضه لضمور في المخ





وناشد عزت احمد مجلس الوزراء بالتكفل بحالة ابنه الصغير وأن الأطباء نصحوه بالعلاج في ألمانيا موضحا انه صرف جميع أمواله علي علاج ابنه ولكن بدون فائد.





وطالب بعلاج نجله علي نفقة الدولة لعدم قدرته المادية علي تكاليف علاجه.





وللتواصل مع الحالة علي الرقم : 011‪591‪742‪35





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استغاث عزت أحمد خلال خدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري، من تعرض ابنه الصغير البالغ 9 سنوات، لضمور بالمخ وعدم قدرته على المشي والكلام.