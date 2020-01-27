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بين الناس

أب يناشد مجلس الوزراء لإنقاذ نجله بعد تعرضه لضمور في المخ

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
استغاث عزت أحمد خلال خدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري، من تعرض ابنه الصغير البالغ 9 سنوات، لضمور بالمخ وعدم قدرته على المشي والكلام.

وناشد عزت احمد مجلس الوزراء بالتكفل بحالة ابنه الصغير وأن الأطباء نصحوه بالعلاج في ألمانيا موضحا انه صرف جميع أمواله علي علاج ابنه ولكن بدون فائد.

وطالب بعلاج نجله علي نفقة الدولة لعدم قدرته المادية علي تكاليف علاجه.

وللتواصل مع الحالة علي الرقم : 011‪591‪742‪35

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس.



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