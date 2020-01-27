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رياضة

فايلر يحتفل بفوز الأهلي على النجم الساحلي.. بهذه الطريقة

الإثنين 27/يناير/2020 - 04:54 ص
رينية فايلر مدرب
رينية فايلر مدرب النادي الاهلي
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مصطفى كرم
نشر رينه فايلر مدرب فريق النادي الأهلي، صوره له عقب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بعد انتصار الأهلي على النجم الساحلي.

وظهر رينية فايلر بالصورة وعلى ملامحه السرور بعد فوز الأهلي بهدف على فريق النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا.

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "وحش افريقيا" و"افريقيا يا رينيه" و "الزعيم".

وفاز الأهلى بهدف مقابل لا شيء على فريق النجم الساحلي في المباراة التي جمعت بينهم أمس في إطار مواجهات إياب الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 
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