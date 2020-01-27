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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل رابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:51 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
سجلت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين رابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، في ظل مخاوف من انتشار المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي بشكل سريع وموسع.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إصابة مواطن كوري جنوبي، يبلغ عمره 55 عاما، بفيروس كورونا. وكان الرجل قد وصل إلى كوريا الجنوبية يوم 20 يناير بعد زيارة مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إلى أن المريض قام بزيارة مؤسسة طبية محلية يوم 21 يناير بعد أن ظهرت أعراض البرد عليه، ثم عاد للمؤسسة الطبية مرة أخرى يوم 25 يناير بسبب إصابته بالحمى وآلام العضلات، لتتأكد إصابته بالفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".
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