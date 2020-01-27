بكلمات مؤثرة.. جينفير لوبيز وكيم كارداشيان تنعيان كوبي براينت

يعيش عدد كبير من عشاق لاعب كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، صدمة كبيرة بعد وفاته في تحطم طائرة هليكوبتر هو وأحد بناته أمس، الأحد.

ونعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان كوني براينت، اللاعب، بكلمات مؤثرة من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "قلبي ثقيلا، فلا يشعر أحدا بما تعيشه عائلة كوني براينت وما يمرون به وهذا يؤثر فينا كثيرا".





وأضافت:" لم أستطع تخيل حالة فينيسيا "زوجة الراحل" ماذا تشعر بعد خسارة زوجها وابنتها أنا أبكي من أجلهما وأصلي لعائلة كوني براينت ولعائلات الأشخاص الذين فقدوا ذويهم في هذا الحادث المؤلم".





أما جينفير لوبيز فكتبت: "أشعر بالحزن لخسارة كوني براينت وأفكر كثيرا بماذا تشعر زوجته وأصلي كثيرا من أجلها، كوبي فانت تعني لنا الكثير ونحن نحبك شكرا لعملك وأخلاقك".





وكان اللاعب الأسطوري في عالم كرة السلة في طريقه لحضور إحدى المباريات مع ابنته جيانا براينت (13 عاما) في مروحيته الخاصة التي تحطمت إثر ارتطامها بالأرض، وذلك حسبما كشفت مصادر عديدة.



