AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عن أغنية " سالمونيلا " .. جاد شويري لـ صدى البلد : تميم يونس يشبهني

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:37 ص
جاد شويري
جاد شويري
Advertisements
شروق ابراهيم
علق الفنان اللبناني جاد شويري على أغنية " سالمونيلا " للفنان تميم يونس خلال حواره لـ صدى البلد، مبديا إعجابه بها وبفكرتها الجديدة والجريئة. 

وقال جاد شويري :" استغربت موجة الهجوم على تميم يونس وأن الأغنية تحمل رسائل عنف ضد مراة وهذا ليس صحيحًا الأغنية لطيفة وتميم يونس أكثر من رائع". 

وأضاف :" في بداياتي الفنية تعرضت لهجوم مثل تميم يونس لأنه شخص يفكر خارج الصندوق ومن هنا شعرت انه بيشبهني وانا اوجه اليه التحية على هذا العمل". 
واخر اعمال جاد شويري الفنية هو كليب :" لو قامت القيامة " مع الفنانة اللبنانية لولا جوفان الذي طرح منذ يومين وحقق نجاحا كبيرا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تميم يونس يتصدر تويتر بعد طرح أغنيته الجديدة سالمونيلا

بعد تصدره التريند بـ سالمونيلا.. تميم يونس يرد على انتقادات هجومه على المرأة| فيديو

ربنا يكملك بعقلك .. محمود العسيلى يوجه رسالة لـ مطرب سالمونيلا

أصبحت تريند فى أقل من 24 ساعة.. سالمونيلا تميم يونس بين الاعجاب والنقد

سالمونيلا حكاية أغنية أشعلت مواقع التواصل .. الجمهور يستعين بـ هنيدى واللمبى لمواكبة التريند.. وتميم يونس يرد على اتهامات إهانة المرأة

سالمونيلا | حكاية أغنية لـ تميم يونس أشعلت السوشيال ميديا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

زينة.. تزوجت أحمد عز عن قصة حب وهو سبب الولادة بأمريكا.. شاهد

تركيا تنهار .. ربيع الديهي: أردوغان يخشى من اقتراب انتخابات الرئاسة.. فيديو

أخبار الرياضة.. لاعب جديد يرحل عن الأهلي.. حقيقة خلافات الجهاز الفني لمنتخب مصر

فحص طبي لـ محمد الشناوي بالأهلي

ضبط المتهمين بالسطو المسلح على سيارة وقتل طالب بالخانكة

العراق تجلي رعاياها من الصين بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على قيمة بيع سيارات الممثل الراحل بول ووكر

طريقة تحضير مقززة.. شوربة الخفافيش السبب في مرض كورونا

باليورو وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في The Voice Kids