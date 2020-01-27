عن أغنية " سالمونيلا " .. جاد شويري لـ صدى البلد : تميم يونس يشبهني

علق الفنان اللبناني جاد شويري على أغنية " سالمونيلا " للفنان تميم يونس خلال حواره لـ صدى البلد، مبديا إعجابه بها وبفكرتها الجديدة والجريئة.





وقال جاد شويري :" استغربت موجة الهجوم على تميم يونس وأن الأغنية تحمل رسائل عنف ضد مراة وهذا ليس صحيحًا الأغنية لطيفة وتميم يونس أكثر من رائع".





وأضاف :" في بداياتي الفنية تعرضت لهجوم مثل تميم يونس لأنه شخص يفكر خارج الصندوق ومن هنا شعرت انه بيشبهني وانا اوجه اليه التحية على هذا العمل".

واخر اعمال جاد شويري الفنية هو كليب :" لو قامت القيامة " مع الفنانة اللبنانية لولا جوفان الذي طرح منذ يومين وحقق نجاحا كبيرا.



