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حوادث

أمن القاهرة يضبط مصنع دفايات كهربائية بدون ترخيص

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:58 ص
المضبوطات
المضبوطات
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محمد صبري
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط مصنع دفايات كهربائية بدون ترخيص وبداخله 400 دفاية مجهولة المصدر.

وكان ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط المسئول عن مصنع دفايات كهربائية -كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وتبين من التحريات أنه يتم تصنيع وإنتاج كميات كبيرة من الدفايات الكهربائية بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، واستخدام علامة تجارية (غير مسجلة) بقصد طرحها بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمداهمة المصنع عثر بداخله على المضبوطات التالية (400 دفاية – 1000 شمعة دفاية 600 بطارية كشاف – 300 قاعدة دفاية – 300 هيكل دفاية – 1000 كرتونة دفاية فارغة) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.


وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غشًا بذلك جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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