ننشر توصيات المؤتمر الثامن لأقسام جراحات التجميل بجامعات الصعيد

إنتهت اليوم فعاليات المؤتمر الثامن لأقسام جراحات التجميل بجامعات الصعيد بالإشتراك مع الجمعية المصرية لجراحة التجميل والإصلاح وجراحات الوجه والفكين والتى أقيمت فى الفترة ما بين ٢٤ و ٢٦ يناير الجارى تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور محمد زكي الدهشورى عميد كلية الطب .





ومن جانبه قال الدكتور أحمد قناوى رئيس قسم التجميل وسكرتير عام المؤتمر بأنه تقدم المحاضرون بأوراقهم البحثية الجديدة ونتاج جهدهم الطويل فى منظومة علمية غطت الكثير من جوانب جراحات الوجه والرأس .





وأضاف أحمد قناوى بأنه كانت من أهم التوصيات تقنين إستعمال المواد المائية والتجميلية والتعويضية التى تضيف للوجه أفضل وظيفة بأفضل شكل ونصائح بتجنب المضاعفات وما يؤدى إليها من أثار ، كما أوصى المؤتمر بدعم شباب الأطباء للنشر العلمى المحلى والدولى وتجاوز العقبات التى تواجههم فى أساليب تقديم الأبحاث العلمية .





وتابع بأنه كانت من توصيات المؤتمر ضرورة العمل على إقامة فعاليات المؤتمر التاسع القادم لأقسام الصعيد بجامعة المنيا بالإشتراك مع جامعة بنى سويف العريقتين وسيتم تعاون جميع الأقسام لإتمام ذلك البرنامج العلمى المستمر والتمسك بإقامته بصفة دورية .





























وكانت من توصيات المؤتمر هى ضرورة وضع بروتوكول مشترك تشخيصى وعلاجى لأورام الوجه والجبهة المتعددة وكيفية الوصول للتشخيص الصحيح بأقصى الطرق ، فضلًا عن علاجها بالفاعلية المطلوبة للشفاء لضمان عدم تكرار عودتها ، مع إقامة مجموعات عمل مشتركة بالجامعات المصرية فى الأقسام المتخصصة بالمشاركة مع التخصصات الأخرى المرتبطة بالعيوب الخلقية للوجه بالأطفال وتوابعها .





كما كانت من ضمن توصيات المؤتمر التأكيد على دور قسم جراحة التجميل والوجه والفكين بجامعة أسوان وأعضاء هيئة التدريس به والنواب فى الحملات المنظمة لعلاج الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق والتي بدأت حملتها منذ أكثر من ٦ أشهر ليتم إجراء الجراحات للأطفال بالمستشفى الجامعى فى الفترة ما بين ٢١ و ٢٧ فبراير القادم .