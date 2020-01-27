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تعليم

رئيس جامعة القاهرة يزور مديرية أمن الجيزة للتهنئة بعيد الشرطة

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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خالد محيي الدين
زار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ووفد مرافق له من النواب والعمداء، مديرية أمن الجيزة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة المصرية 68.

وكان في استقبالهم اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير، لقطاع أمن الجيزة، واللواء رمزي البسيوني نائب مدير الأمن وحكمدار الجيزة، واللواء محمود الشبيلي مدير مباحث الجيزة، والقيادات الشرطية بمحافظة الجيزة.







وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت، وأسرة الجامعة، التهنئة لوزارة الداخلية المصرية، بمناسبة عيد الشرطة 68، مؤكدًا اعتزاز المصريين برجال الشرطة ودورهم في حماية الوطن.

وأكد الدكتور الخشت، أن الجميع لا ينسى دور الشرطة المصرية في الدفاع عن مصر ضد المحتل الأجنبي، وتضحيات رجالها وشهدائها الشرفاء الذين ضحوا من أجل مستقبل أفضل لمصر يدًا بيد مع الجيش المصري العتيد.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد حضر احتفالية عيد الشرطة، يوم الخميس الماضي 23 يناير، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور السيد رئيس الجمهورية، ومشاركة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.
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