نتيجة الشهادة الإعدادية.. اِعرف موعدها في مدارس القليوبية

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية استمرار أعمال التصحيح بمواد الشهادة الإعدادية بكنترولات الإدارات التعليمية البالغ عددها 12 إدارة على مستوى المحافظة.





وأشار عجلان إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التصحيح للمواد الأسبوع الجاري على أن تبدأ أعمال رصد الدرجات بالكنترولات بداية الأسبوع المقبل وبعدها تتم أعمال الرفع للدرجات ليتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب سواء بالمدارس أو على موقع المديرية.





يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية قد بدات في 407 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة أدي خلالها 95538 طالبا الامتحانات وسط إجراءات أمنية مشددة وبتنسيق كامل مع كل المديريات الخدمية وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المديرية وبين كل المؤسسات.