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تكنولوجيا

استهدف الشباب وأصبح ملك التطبيقات.. Tinder للمواعدة الأكثر ربحا

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:18 م
ملك التطبيقات.. تطبيق
ملك التطبيقات.. تطبيق Tinder للمواعدة الأكثر ربحا
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ندى على
ذكر موقع The Motley Fool أن  تطبيق  Tinder " تيندر" للمواعدة أصبح  أكثر تطبيق على الهواتف يحقق أعلى نموا وربحا في العام الماضى  2019 . 

وتفوق Tinder على تطبيقات Netflix الذى جاء في المركز الثانى، و تطبيق  Tencent الذى جاء في المركز الثالث حسب تقرير لApp Annie ، وجاء تيندر في المركز الخامس في عام 2015 ووصل إلى المركز الرابع في عام 2016، وواصل النجاح حتى وصل إلى المركز الثانى في عام 2017 و2018 وتربع على قائمة التطبيقات الأكثر نموا وربحا في 2019. 

كيف أصبح تيندر التطبيق الأكثر نموا 
استهدف تطبيق المواعدة فئة الشباب من سن 18 إلى 24 وقدم التطبيق بعض المزايا للمستخدمين بالمساهمة في زيادة عدد مشاهدة الصور والمنشورات بترويجها بشكل كبير ووصولها إلى اكبر عدد ممكن. 

كما قدم عروضا للمستخدمين الأصغر سنا لمن تبلغ أعمارهم أقل  من 30 سنة  في تخصيص مبلغ 10 دولار في الشهر لترويج حساباتهم ومنشوراتهم في حين يتدرج المبلغ للفئة الأكبر سنا والتى تصل ل 20 دولارا في الشهر لمن هم أكبر سنا.
 
وفي 2017 أطلق التطبيق خاصية جديدة كتحديث للموقع وهى  Tinder Gold والتى تساعد المستخدمين على الترويج أكثر لحسابات المستخدمين وتسهيل طرق التواصل بشكل أكبر. 

وفي الربع الأخير من العام الماضى نما عدد المشتركين في التطبيق بنسبة 39% حتى وصلوا إلى 5.7 مليون مشترك على التطبيق. 

ومن المتوقع أن يتصدر التطبيق في العام الحالى 2020 ويواصل نجاحه بعد وسائل تدعيم الحماية والخصوصية التى قامت بها الشركة بعد اختراق عدد كبير من صور السيدات في وقت سابق. 

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