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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدولة للإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

وزير الدولة للإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
وزير الدولة للإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
كريم الخطيب

أدلى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، جاء ذلك بمقر لجنته الانتخابية بمنطقة المقطم.

أكد الوزير "محمد صلاح" أن مشاركته في هذا الاستحقاق الهام تأتي انطلاقًا من الواجب والمسؤولية الوطنية، مضيفًا أن المشاركة الإيجابية هي حق دستوري وواجب وطني لكل مواطن وتعكس الوعي الكبير للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم، داعيًا جميع أبناء الإنتاج الحربي لممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والمشاركة بفاعلية، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الشيوخ المصري في دعم العملية التشريعية وتكاملها وإتاحة الفرصة للمشاركة وتبادل أكبر قدر ممكن من الأفكار والآراء المتعلقة بمختلف القضايا المجتمعية.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بما لمسه خلال الادلاء بصوته، من حُسن إدارة العملية الانتخابية والإلتزام التام بالمعايير الدستورية والقانونية المنصوص عليها خلال سير الانتخابات، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وانتشار أمني واسع بمحيط لجان الاقتراع الفرعية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية لتأمين المواطنين وضمان توفير بيئة انتخابية آمنة ومستقرة ومنضبطة أثناء الإدلاء بأصواتهم، الأمر الذي يعكس وجود تكامل وتناغم كامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة لخروج هذا الحدث الهام بالشكل اللائق بمصر ومكانتها.

وأعرب الوزير عن تقديره لحرص المصريين بالداخل والخارج على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ما يجسد أحد أهم مظاهر الديمقراطية وتعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب، معربًا عن ثقته في وعي المصريين بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري وقدرتهم على حُسن اختيار ممثلين قادرين على التعبير عن تطلعاتهم، مشيرًا إلى أن صوت كل مواطن أمانة يجب أداؤها ويمثل محركًا قويًا لتحقيق المصلحة العامة وإرساء دعائم مستقبل أفضل، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود جميع أبناء الوطن لمواصلة مسيرة التنمية واستكمال مساعي البناء والتطوير.

وزير الدولة للإنتاج الحربي انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ المهندس محمد صلاح الدين مصطفى المصريين

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