ريهام عبد الغفور تخضع لجلسة تصوير بـ الأبيض والأسود

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وخضعت ريهام عبد الغفور لحلسة تصوير جديدة بالأبيض و الأسود.

وتألقت ريهام عبد الغفور، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية قميص أبيض وبنطلون أسود.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد ريهام عبد الغفور ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.