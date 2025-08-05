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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ريهام عبد الغفور تخضع لجلسة تصوير بـ الأبيض والأسود

ريهام عبد الغفور تخضع لجلسة تصوير بـ الابيض والاسود
ريهام عبد الغفور تخضع لجلسة تصوير بـ الابيض والاسود
رنا عصمت

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وخضعت  ريهام عبد الغفور لحلسة تصوير جديدة بالأبيض و الأسود.

وتألقت ريهام عبد الغفور، فى الصور  بإطلالة ملفتة مرتدية قميص أبيض وبنطلون أسود.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد ريهام عبد الغفور ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

May be a black-and-white image of 1 person and smiling
May be a black-and-white image of 1 person
May be a black-and-white image of 1 person and smiling
ريهام عبد الغفور تخضع لجلسة تصوير بـ الابيض والاسود ريهام عبد الغفور صور ريهام عبد الغفور

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