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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء

ضبط 5 طن دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء
ضبط 5 طن دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء
مصطفى الرماح

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقارب من (5) طن (دقيق أبيض وبلدى مدعم).

  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .

قطاع الأمن العام الإدارة العامة لشرطة التموين الجرائم التموينية

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