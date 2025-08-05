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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جرينوف وآلي .. حبس 2 من كبار أباطرة تجارة السلاح غير المرخص

سلاح - أرشيفية
سلاح - أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

قررت جهات التحقيق المختصة حبس اثنين من أباطرة الاتجار فى الأسلحة  النارية غير المرخصة بقيمة مالية بلغت 22 مليون جنيه.

الأجهزة الأمنية 

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدى الخطورة جلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة بقيمة مالية بلغت 22 مليون جنيه.

معلومات الأجهزة الأمنية 

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصرين جنائيين شديدى الخطورة بمحاولة جلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

ضبط المتهمين والسلاح 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالمنطقة الجنوبية للبلاد ، وبحوزتهما 105 قطعة سلاح نارى (رشاش جرينوف – 100 بندقية آلية – 4 طبنجات – كمية كبيرة من الطلقات النارية).. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (22 مليون جنيه).

اتخاذ الإجراءات القانونية 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، استمراراً لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أسلحة ألية رشاش جرينوف 22 مليون جنيه أسلحة وزارة الداخلية

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