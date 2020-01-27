منتخب الكرة الخماسية يتأهل لنهائي إفريقية الأولمبياد الخاص

نجح منتخب مصر للكرة الخماسية رجال في تحقيق الفوز في المواجهة الأولى ، التي أقيمت صباح اليوم على ملعب الدفاع الجوي على رواندا بنتيجة ١/٢، والمواجهة الثانية أيضا أمام سيشل بنتيحة ١/٥، ليتأهل للمباراة النهائية فى البطولة الإفريقية للأولمبياد الخاص.





قدم رجال مصر أداء قويا وكانوا الأفضل في المباراتين لعبا ونتيجة.





من جانبه أكد الكابتن محمد سرور مدرب المنتخب الوطني أن البطولة تشهد منافسات قوية، وكل منتخب يضم بين صفوفه عناصر مميزة، وهدف منتخب مصر اللعب على الذهب وتحقيق لقب البطولة المقامة حاليا بالقاهرة.





وأوضح مدرب منتخب مصر أن اللاعبين سيحصلون على جزء من الراحة اليوم بعد خوض المباراتين ومن المقرر أن يتدرب المنتخب غدا استعدادا لمواجهة الفائز من رواندا وسيشل في نهائي البطولة بعد غد الأربعاء.





يتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الخماسية من: أحمد عطية مدير فني، وعثمان قطب مدرب، ومحمد سرور مدرب مساعد.





واللاعبون طارق فتحي وإسلام حمزة ومصطفى قطب ومحمد الشربيني ومصطفى أبو المجد وكريم عيد ومصطفى كمال ومحمد يوسف وعلي مطلوب وإسلام عبد العزيز.