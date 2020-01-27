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تعليم

بعد فتح باب التقديم في المدرسة المصرية اليابانية بميت غمر.. اعرف الأوراق المطلوبة

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:50 م
المدرسة المصرية اليابانية
المدرسة المصرية اليابانية
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه تم فتح التقديم لمرحلة رياض الأطفال (KG1 - KG2) بمدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك عبر الرابط التالي:https://ejs4students.moe.gov.eg

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه من المقرر قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020/2019، وذلك استجابة لرغبة أهالي ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البدل الاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في المدرسة المصرية اليابانية في ميت غمر بمحافظة الدقهلية :
شهادة ميلاد مميكنة للطفل / التلميذ حديثة الإصدار (لا تزيد عن شهر) ، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية) ، وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل (توثيق رسمي) وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى.

كما يجب دفع مقدم المصروفات الدراسية وهو نسبة (10%) من قيمة المصروفات الكاملة تسدد على الحساب الموحد للمدارس ، ويتم تسليم أصل إيصال السداد في حالة قبول ملف الطالب بشكل نهائي وبموجب خطاب رسمي من إدارة المدرسة بالمطالبة موجود بها رقم الحساب ، ولا يحق لأى ولى أمر المطالبة باسترداد قيمة مقدم المصروفات بعد سدادها وتسليم أصل الإيصال لإدارة المدرسة تحت أي بند أو ظرف خاص بولى الأمر.

ويقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقررها إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الإلتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.

ويجب أن يلتزم ولي الامر بالتوقيع على إقرار (عدد 2 أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة) وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأى من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.
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