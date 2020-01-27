مجلس التجارة السويدي: حريصون على تطوير علاقات التعاون مع مصر

أكد سيمون ويسبيرج ، مستشار مجلس التجارة والاستثمار بالسويد ، حرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون في مصر في مختلف المجالات.





وقال "ويسبيرج" خلال زيارة قام بها اليوم الإثنين للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، على رأس وفد سويدي، إنه يتطلع لتواجد شركات سويدية داخل المنطقة الاقتصادية للقناة ، حيث تتميز بمميزات حيوية ، مما يعزز فرص الشراكة ، فضلا عن اهتمام بعض الدول الكبرى ، وتواجد شركاتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مما يجعل اقتصادها يصعد بقوة خلال السنوات المقبلة.





وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان اليوم - إن اللواء محمد شعبان ، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة للقطاع الجنوبي استقبل اليوم وفد المستشارين التجاريين من مجلس التجارة والاستثمار السويدي ، بهدف تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية ، ومناقشة فرص التعاون ، والتعرف على المنطقة الاقتصادية.





تم خلال اللقاء، بحث الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة المشروعات ، وتيسير سبل التعاون فيما بين رجال الأعمال السويسريين ونظرائهم المصريين ، في ظل عمق وترابط العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.





وأعرب اللواء شعبان عن ترحيبه بالوفد ، وتقديره لاهتمام الحكومة السويدية بالتعرف على المنطقة الاقتصادية للقنا ة، مما يشير إلى ارتفاع أسهم الاستثمار فيها ضمن المناطق الاقتصادية الأخرى ، عازيا ذلك إلى سياسة الانفتاح على العالم التي تنتهجها المنطقة الاقتصادية للقناة ، وموقعها الاستراتيچي ، فضلا عن حوافزها الضريبية والجمركية.





وعرض نائب رئيس الهيئة - خلال اللقاء - فيلمًا ترويجيًا عن المنطقة الاقتصادية ، يتضمن ما تتميز به ، وما تضمه من موانئ، وأهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة فيما يتعلق بالبنية التحتية ، وتطوير الموانئ ، والاستثمارات الموجودة.





وعقب الاجتماع ، قام الوفد بزيارة المنطقة الصناعية ، والأرصفة الجديدة بميناء السخنة ، حيث اطلع على أهم المشروعات والاستثمارات الموجودة.