مجلس التجارة السويدي: حريصون على تطوير علاقات التعاون مع مصر

أكد سيمون ويسبيرج ، مستشار مجلس التجارة والاستثمار بالسويد ، حرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون في مصر في مختلف المجالات.
وقال "ويسبيرج" خلال زيارة قام بها اليوم الإثنين للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على رأس وفد سويدي، إنه يتطلع لتواجد شركات سويدية داخل المنطقة الاقتصادية للقناة ، حيث تتميز بمميزات حيوية ، مما يعزز فرص الشراكة ، فضلا عن اهتمام بعض الدول الكبرى ، وتواجد شركاتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مما يجعل اقتصادها يصعد بقوة خلال السنوات المقبلة.
وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان اليوم - إن اللواء محمد شعبان ، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة للقطاع الجنوبي استقبل اليوم وفد المستشارين التجاريين من مجلس التجارة والاستثمار السويدي ، بهدف تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية ، ومناقشة فرص التعاون ، والتعرف على المنطقة الاقتصادية.
وتم خلال اللقاء، بحث الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة المشروعات، وتيسير سبل التعاون فيما بين رجال الأعمال السويسريين ونظرائهم المصريين ، في ظل عمق وترابط العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وأعرب اللواء شعبان عن ترحيبه بالوفد ، وتقديره لاهتمام الحكومة السويدية بالتعرف على المنطقة الاقتصادية للقناة، مما يشير إلى ارتفاع أسهم الاستثمار فيها ضمن المناطق الاقتصادية الأخرى ، عازيا ذلك إلى سياسة الانفتاح على العالم التي تنتهجها المنطقة الاقتصادية للقناة ، وموقعها الاستراتيچي ، فضلا عن حوافزها الضريبية والجمركية.
وعرض نائب رئيس الهيئة - خلال اللقاء - فيلمًا ترويجيًا عن المنطقة الاقتصادية ، يتضمن ما تتميز به ، وما تضمه من موانئ، وأهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة فيما يتعلق بالبنية التحتية ، وتطوير الموانئ ، والاستثمارات الموجودة.
وعقب الاجتماع ، قام الوفد بزيارة المنطقة الصناعية ، والأرصفة الجديدة بميناء السخنة ، حيث اطلع على أهم المشروعات والاستثمارات الموجودة.