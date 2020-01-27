تعود ظهر غد.. البرلمان يرفع جلسته بعد إقرار تعديلات السكة الحديد

رفع منذ قليل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على ان يعاود المجلس انعقاده غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.





جاء ذلك بعدما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في مجموعه مع احالته لمجلس الدولة، حيث يسمح القانون بتعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر.





كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019.



