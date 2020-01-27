خريطة النجوم فى عيد الحب.. أنغام في الأوبرا وراغب علامة في باريس

يحتفل العالم بعيد الحب فى 14 فبراير القادم، كما يحرص نجوم الفن على إستغلال تلك المناسبة ومقابلة جمهورهم من خلال مجموعة من الحفلات سواء فى مصر أو خارجها، ونرصد من خلال هذا التقرير ماذا يفعل المطربون فى عيد الحب.





أنغام وهاني شاكر وخالد سليم فى الأوبرا

أعلنت دار الأوبرا عن حفلات عيد الحب الشهر المقبل، يومي 12 و14 فبراير المقبل.وتحيي أنغام على المسرح الكبير، حفلها يوم 12 فبراير، وتطرح تذاكره على 4 فئات: الأولى بـ1500 جنيه، والثانية بـ1000 جنيه، والثالثة بـ750 جنيها، والرابعة بـ500 جنيه.

كما يحيي هاني شاكر حفلا يوم الجمعة 14 فبراير المقبل، على المسرح الكبير، في تمام الثامنة مساء، فيما يحيي الفنان خالد سليم حفلا في اليوم نفسه، لكن على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا في الإسكندرية.

ريتشارد كلايدرمان في المنارة

يحيي عازف البيانو العالمي ريتشارد كلايدرمان عيد الحب هذا العام على مسرح المنارة في القاهرة وذلك يوم 14 فبراير. ويأتي هذا الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسيقار العالمي العام الماضي في مصر.

هيفاء وهبي

المطربة هيفاء وهبي تحيي حفلا يوم عيد الحب في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر، ومن المنتظر أن تقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها منها: «رجب»، «بوس الواوا»، «أنا هيفا»، «أقول أهواك»، «يلا مع بعض».

أمال ماهر

ومن المقرر أن تحيي الفنانة أمال ماهر حفلا فى عيد الحب ولكنها لم تعلن عن تفاصيلها حتى الآن، بالإضافة إلى استعدادها لإطلاق أغنية سينجل من ألبومها الجديد للاحتفال بنفس المناسبة.

راغب علامة

يتواجد الفنان راغب علامة يوم العيد الحب فى باريس، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغانيه منها، «اللى باعنا»، و«مبهزرش»، و«تركينى لحالى»، و«نسينى الدنيا».

وائل كفوري

الولايات المتحدة تستضيف النجم وائل كفورى ليلة عيد الحب، ويتواجد اليوم التالي بمدينة فلوريدا ومن المقرر أن يقدم «وائل» من خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة.