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أخبار العالم

سلب الأموال والذهب.. قائد ميليشيا موال لتركيا يفضح السراج وأعضاء حكومة الوفاق

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:10 م
فايز السراج رئيس
فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية
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رحيم يسري
كشفت تقارير إعلامية عن انشقاقات في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا المدعومة من تركيا، لتفضح لنا مدى التشتت بين ميليشيات الوفاق والخلاف بين أعضائها وفايز السراج.

في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك"  هاجم، ناصر عمار، أحد قادة المليشيات المواليين لتركيا، كل من فايز السراج رئيس حكومة الوفاق ونائبه أحمد معيتيق، مؤكدا أن الأخير لا هم له إلا "جني الأموال والذهب"، وفقا لموقع "أخبار ليبيا".

وأضاف عمار  "خطوات الشيطان تكمن في إننا كل يوم نفقد خطوة وأمتارا وكيلو مترات ومناطق كانت تحت سيطرتنا".

وفي اعتراف صريح بهزيمة ميليشيات السراج، قال عمار  "كُنا شرق سرت بـ 17 كيلو مترا. واليوم نقول الله أكبر استعدنا سيطرتنا على أبوقرين".

وتابع قائلا "هكذا يستمر المسلسل، مادام السراج وزيرًا للدفاع، ومادام معيتيق ابن مصراتة يُلملم الأموال والذهب وكأن مدينة الصمود لا تعنيه".

من جانبه، كشف رئيس لجنة أزمة السيولة ببنك ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الأغا، تفاصيل إتمام عملية مصرفية في صفقة وصفها بـ"المشبوهة" بين مصرف ليبيا المركزي وبنك تركيا المركزي.

وقال الأغا إن "الصفقة تتضمن وديعة ذات عائد صفري بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي في المصرف التركي المركزي لمدة 4 سنوات".

وأشار الآغا إلى أن هذه الوديعة ليست الأولى بل الخامسة، موضحا أن المصرف المركزي بطرابلس استغل قانون منع الفوائد الربوية الصادر عن المؤتمر الوطني العام باعتبار عدم وجود أي فوائد على الودائع والاعتماد المباشر وقام بوضع وديعة بدون فوائد بالتعاون مع الحكومة التركية.
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