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محافظات

إعادة فتح شارع مركز شرطة دشنا في قنا

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:35 م
شارع مركز شرطة دشنا
شارع مركز شرطة دشنا
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يوسف رجب
أعلن الدكتور عباس منصور- أمين عام حزب مستقبل وطن بقنا، مواصلة أعضاء مجلس النواب ممثلى الحزب بمختلف دوائر المحافظة في إنهاء الخدمات الجماهيرية التى تلبى رغبات المواطنين، تنفيذًا لسياسة الحزب. 

أشار منصور، إلى موافقة محافظ قنا ومدير الأمن على إعادة فتح شارع مركز شرطة دشنا استجابة للنائب حسين فايز.

و أوضح حسين فايز أبوالوفا- عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركزى دشنا والوقف، بأنه تم إعادة فتح شارع مركز الشرطة بدشنا، في استجابة سريعة من محافظ قنا اللواء أشرف الداودى، وذلك عقب عرض طلب أهالى الدائرة خلال لقاء محافظ قنا مع أعضاء مجلس النواب والذى جاء في إطار التواصل الفعال بين الجهاز التنفيذي للمحافظة ونواب البرلمان للوقوف على أهم التحديات بالمحافظة في كافة القطاعات ووضع الحلول المناسبة. 

و أعرب أبوالوفا، عن تقديره لمحافظ قنا ومدير الأمن اللواء شريف عبدالحميد لاستجابتهما للمطلب الجماهيرى الذى يساهم في إحداث سيولة مرورية داخل المدينة.

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