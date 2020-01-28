28 يناير.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.



تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 28 يناير فإن ذلك يعني أنك محارب، ولديك روح شجاعة وشخصية جذابة.. أنت محب للنظام وللجمال، وتحتاج للشعور بحريتك واستقلاليتك، وتثبت طاقتك حتى تصل لأهدافك.



نصيحة:



هذا العام تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.