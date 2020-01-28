رئيس الشركة المنظمة لـ إيجبيس يشكر الرئيس السيسي لرعايته المؤتمر الرابع

قدم وتسفر هاديسون، رئيس شركة "دي إم چي"، الشركة المنظمة لمؤتمر ومعرض إيجيبس الرابع ٢٠٢٠ ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الشخصية للمؤتمر المقرر انطلاقه خلال الشهر المقبل وتستضيفه مصر.

قال " هاديسون" في تصريحات له، إن ذلك الحدث المهم، من المقرر أن يحضره أكثر من ألفي من المهتمين بالشأن البترولي حول العالم، وزيادة التمثيل الرسمي من دول البحرين وكندا.

أضاف أن " إيجيبس 2020" سيكون فرصة لعرض المزيد من الإنجازات التي حققتها مصر في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول، بالإضافة لعرض الحلقات النقاشية والبحثية المتخصصة حول قطاع النفط والغاز.