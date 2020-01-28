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اقتصاد

رئيس الشركة المنظمة لـ إيجبيس يشكر الرئيس السيسي لرعايته المؤتمر الرابع

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:30 ص
إيجبس
إيجبس
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مايكل عياد

قدم وتسفر هاديسون، رئيس شركة "دي إم چي"، الشركة المنظمة لمؤتمر ومعرض إيجيبس الرابع ٢٠٢٠ ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الشخصية للمؤتمر المقرر انطلاقه خلال الشهر المقبل وتستضيفه مصر.

 

قال " هاديسون" في تصريحات له، إن ذلك الحدث المهم، من المقرر أن يحضره أكثر من ألفي من المهتمين بالشأن البترولي حول العالم، وزيادة التمثيل الرسمي من دول البحرين وكندا.

 أضاف أن " إيجيبس 2020" سيكون فرصة لعرض المزيد من الإنجازات التي حققتها مصر في مجال البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول، بالإضافة لعرض الحلقات النقاشية والبحثية  المتخصصة حول قطاع النفط والغاز.

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