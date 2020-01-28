المتحدث باسم وزراة الإسكان: مشروع مدبولي يوفر 200 ألف فرصة عمل

قال هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان ، إن مشروع ماونتن فيو كان بناء علي توجيهات رئيس الوزراء مصطفي مدبولي منذ أن كان وزيرا للإسكان، ويقوم با استكماله الآن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار وبناء على ذلك قمنا بطرح 3 طروحات لمشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص .





وأضاف هاني يونس خلال تصريحات تليفزيونية ، أن مساحة هذا المشروع 500 فدان في منطقة متميزة في مدينة القاهرة الجديدة وتطل على الطريق الدائرى الأوسطى وهذا الطريق الذي يفصل القاهرة الجديدة عن العاصمة الإدارية الجديدة وهذه المنطقة تقع بعد مسجد الفتاح العليم ببضع دقائق .





وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزراة الإسكان ، أن وزارة الإسكان تقوم بعمل تنمية عمرانية بمساعدة شركات لها خبرة في هذا المجال .





وتابع: أن هناك استدامة في التمويل حيث إن وزارة الإسكان تقوم بالدخول بالأرض مع شركات التطوير العقارى وتحصل على استفادة طوال فترة عمل المشروع وهو العائد من بيع الأراضى والأراضى التجارية او الوحدات السكنية .





واستكمل هاني يونس ، أن هذه المشروعات تعمل أيضا على توفير فرص عمل ويصل عدد فرص العمل بهذا المشروع تصل الى 200 الف فرصة عمل .



