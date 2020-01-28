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فن

رانيا ملاح بـ لوك جديد على انستجرام

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:45 ص
رانيا ملاح
رانيا ملاح
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة رانيا ملاح جمهور بصورة جديدة لها عبر موقع حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رانيا ملاح بلوك جديد بقص شعرها الاشقر وصبغة باللون الأسود مع وضع ميكب خفيف علي وجهها بطريقة مناسبة لبشرتها.

وانهالت التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "يا بنت القمر" و "معرفناكيش والله" و " ايه الجمال ده" و "حلوة في كل حالاتك" و "روعه". 

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة رانيا ملاح، مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، من بطولة بيومي فؤاد وهبة عبدالغني وإسلام جمال وأسماء جلال ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو ينتمي إلى نوعية "ميني دراما".

ويعرض حاليا للفنانة رانيا ملاح، مسلسل "الأخ الكبير" مع النجم محمد رجب وإخراج إسماعيل فاروق.
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