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تعليم

برقم الجلوس .. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:19 م
نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية
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إبراهيم الهوارى

 حصل موقع صدى البلد على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية برقم الجلوس .. اضغط هنا

http://qalyoubia.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية قد اعلنت عن الانتهاء من أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية خلال الأسبوع المقبل

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ان غرفة العمليات بالمديرية تابعت أعمال أخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة اليوم الخميس والتي أدي خلالها الطلاب مادة الدراسات الاجتماعية معلنة انتظام سير عملية الامتحانات مع عدم رصد أية شكاوى من جميع اللجان التي انتهت بالفعل من أداء امتحان اليوم.


وأكد عجلان أنه سيتم الانتهاء من أعمال التصحيح لجميع المواد الخاصة بالشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع المقبل على أن تبدأ بعدها مباشرة بدء أعمال رصد الدرجات للطلاب بالكنترول وسيتم بعدها مباشرة تحديد موعد لإعلان النتيجة بالمدارس.


يذكر ان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس القليوبية في 407 لجنة امتحانية على مستوى 12 إدارة تعليمية بالمحافظة أدي خلالها 95538 طالبا الامتحانات في ١٢ إدارة تعليمية على مستوى القليوبية وسط إجراءات أمنية مشددة وبتنسيق كامل مع كل المديريات الخدمية وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المديرية وبين كل المؤسسات.

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