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محافظات

دعم مستشفيات الوادي الجديد بأجهزة أشعة مقطعية وكشف سرطان الثدي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:04 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلن وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم الثلاثاء، دعم وزارة الصحة للمحافظة بجهازين أشعة مقطعية وجهاز للكشف المبكر لسرطان الثدي "ماموجرام".


أكد محروس، أنه بمجرد استلام أجهزة لأشعة المقطعية بداية فبراير المقبل، سيجري تركيبهما بمستشفى الداخلة والخارجة العام، مع تركيب جهاز الكشف المبكر لسرطان الثدي بمستشفى الخارجة العام.


وأضاف، أنه سيجري خلال الـ48 ساعة المقبلة، تركيب 16 جهاز غسيل كلوي جديد مقدمة دعما من الوزارة، بحيث سيجري تركيب 7 أجهزة بمستشفى الخارجة العام، و7 أجهزة آخري بالداخلة، وجهاز لكل من مستشفيات الفرافرة وباريس المركزيين.


وفي ذات السياق، نوه محروس، إلى أنه تم تنظيم قافلة طبية لسكان القرية بمركز الفرافرة، لتقديم خدماتها الطبية لأهالي قرى المركز.


وأضاف محروس، أن القافلة الطبية تقدم خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، على أن تستكمل القافلة أعمالها  تباعا لباقي القري.

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