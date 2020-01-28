"من القاع إلى الإبداع".. وزيرة التضامن تشهد تخريج أول 100 متعاف من تعاطي المخدرات.. وأحد المتعافين يقدم الاحتفالية

"نيفين القباج " تشهد تخريج أول 100 متعافى من تعاطى المخدرات

تسليم دفعة جديدة من المتعافين من إدمان المخدرات قروضا

الانتهاء من إعداد المسح القومي عن مشكلة المخدرات

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الثلاثاء حفل تكريم وتخريج أول دفعة من متعافي الخط الساخن "16023"، لعدد 100 متعافى في مركز العزيمة بالمنيا، برفقة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، وأعضاء مجلس نواب المحافظة وكابتن أحمد حسن عميد لاعبى العالم والدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ،حيث يُعد أول مركز متخصص لـتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد وتصل طاقته الاستيعابية إلى 126 سرير ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنويًا على مستوى الإقامة الداخلية والرعاية النهارية ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم " خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو كما يتضمن مجمع ورش " تدريب مهنى ، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة

وقام عبد الرحمن الحسينى أحد المتعافين بتقديم احتفالية حفل تكريم وتخريج أول دفعة من متعافي الخط الساخن مؤكدا أنه تلقى أوجه الرعاية الكاملة بالمركز حتى تعافيه من الإدمان .





وأكدت الوزيرة أن قضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة ستظل في مقدمة اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي في إطار من الشراكة الكاملة مع كافة الوزارات والجهات المعنية وسنمضي قدمًا في تنفيذ خطوات هامة لمواجهة المشكلة خلال عام 2020 وأن أهم هذه الخطوات تتمثل الانتهاء من إعداد المسح القومي الشامل عن مشكلة المخدرات والذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وسيتم الإعلان عن نتائج المسح في نهاية مارس القادم وأنه سيتم إعداد الخطة القومية لمكافحة المخدرات وفقًا لنتائج المسح، وسيتم إعداد الخطة في إطار تشاوري مع كافة الجهات الحكومية والأهلية ،كما سيتم الاستفادة من نموذج مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان وتعميمه في محافظتي البحر الأحمر وبورسعيد، حيث سيتم في أبريل القادم افتتاح مركزين جديدين بمدينتي "الغردقة وبورفؤاد" بالإضافة إلى افتتاح فرع جديد للخط الساخن بمحافظة الفيوم بالتعاون مع كلية الطب جامعة الفيوم، فضلًا عن افتتاح مركزين جديدين للخط الساخن بالصندوق بمحافظتي سوهاج وبني سويف، وتطوير خدمة الخط الساخن بمستشفي المعمورة بإضافة 70) سرير وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية.





وأوضحت "القباج" أنه خلال الأسبوع الحالي تم البدء فى رحلة تشييد مستشفى علاج الإدمان بمنطقة إمبابة بالتعاون مع وزارتي "الصحة والسكان والإنتاج الحربي " وهو المشروع الذي شهد المهندس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بروتوكول توقيعه بتكلفة تصل إلي 155 مليون جنيه يتحملها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ويمثل نموذجًا جديدًا لاستثمار الأصول غير المستغلة للدولة، حيث يقع هذا المشروع علي مساحة 10 آلاف متر مربع داخل مستشفي حميات إمبابة، وسيوفر هذا المشروع خدمات العلاج لمتوسط 20 ألف مريض إدمان سنويًا على مستوى العيادات الخارجية والعلاج الداخلي ،كما سيشهد العام الحالي تكثيف لحملات الكشف عن التعاطي بين العاملين بالدولة، حيث نستهدف هذا العام الكشف على 300 ألف موظف استكمالًا للمسيرة التي بدأناها العام الماضي وشهدت الكشف علي (128 ألف) موظف في (29) وزارة بـ(26) محافظة ونتج عنها انخفاض نسبة التعاطي بين الموظفين من 8% في مارس 2019 إلى 2% في الفترة الحالية كما يستمر الصندوق في متابعة قانون الكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي اعتمده مجلس الوزراء 20 مارس 2019 وجار حاليًا مناقشته بمجلس النواب.









واشارت الى ان الصندوق سيستمر في عملية التوعية والوقاية والتي هي محور أساسي للعمل سواء من خلال البرامج التدريبية الوقائية حيث نستهدف العام الحالي تنفيذ برامجنا في 10 آلاف مدرسة و165 مركز شباب من خلال شبكة ممتدة من المتطوعين في كافة محافظات الجمهورية، أو من خلال الحملات الإعلامية حيث نستهدف العام الحالي إطلاق حملتين جديدتين الأولي تستهدف الشباب ، والثانية تستهدف السائقين لافتة إلى أننا سنمضي قدمًا في تبني مفهوم التعافي الشامل في برامج الصندوق والذي يعني التغيير في مستوى نوعية الحياة التي يعيشها المتعافي في النواحي الاجتماعية والاقتصادية وليس فقط التوقف عن تعاطي المخدرات.





وفى نفس السياق افتتحت الوزيرة أول معرض لمنتجات المتعافين من الإدمان داخل مركز العزيمة بالمنيا حيث يتضمن منتجات الملابس والموبيليا والأعمال اليدوية ، كما سلمت " القباج " ، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات بقيمة 130 ألف جنيه ليصل إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعىّ الى ما يقرب من 2 مليون و730 الف جنيه حتى الآن لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعى للمتعافين.





ووجهت الوزيرة كلمة للشباب المتعافي "أنتم أبطال قهرتم مرضكم بعزيمة وإصرار"، وأتمنى لكم الاستمتاع بتعافيكم مدى الحياة، وسنكون داعمين ومساندين لكم في هذه المرحلة" ، كما توجهت بالتحية للعاملين بالصندوق وبمركز العزيمة لتأهيل المدمنين بالمنيا للجهد الذي بذلوه ليكون لدينا تجربة ملهمة في صعيد مصر لتأهيل مرضى الإدمان.





وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على دعم مركز تأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة فى ظل مجهودات وزارة التضامن فى مكافحة تعاطى المخدرات وبرامح توعوية من أضرار تعاطى المخدرات والمواد المخدرة معربا عن سعادته بتخريج أول دفعة من المتعافين بالمركز ..





من جانبه استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى إنجازات مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة المنيا على مدار عام ،حيث أن 50% من الحالات التى استقبلها المركز كانت من محافظة المنيا و30 %من القاهرة و20% من محافظات الصعيد الأخرى، كما ان 22.4 % من الحالات المستفيدة من الخدمات العلاجية لديهم مؤهل جامعى و8.2% مؤهل فوق المتوسط و35.9% ثانوي فنى و8.2% إعدادى و11% لديهم ابتدائية و8.6% أمى .









وفيما يتعلق بتوزيع المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز طبقا لفئات السن ،أوضح "عثمان" ان 6.9% من المستفيدين أعمارهم تبدأ من سن 41 عاما فأكثر و38% يتراوح أعمارهم من 31 الى 40 عاما و46% من 20 الى 30 عاما و8.7% أعمارهم أقل من 20 عاما، لافتا الى ان 1.4 من الحالات المستفيدة كانت تتعاطى الاستروكس / فودو و9.2% أفيون و9.6 بانجو و46.3% ترامادول و59.2% حشيش و61% هيروين مع العلم أن الكثير من الحالات المستفيدة من الخدمات العلاجية تعاطى متعدد " أكثر من نوع مخدر "







