الحفر والكهرباء ونزع الملكية.. إحالة 3 مشروعات قوانين إلى لجان البرلمان

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ثلاثة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة.

وأحال عبد العال - في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ - مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل قانون 87 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الكهرباء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.





ومشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم رقم 10 لسنة 1990 حول نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الإسكان والمرافق والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.





وأحال مشروع قانون قدمه النائب حمدي السيسي و10 أعضاء من المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 حول التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الإسكان والمرافق العامة والشئون الدستورية والتشريعية.



