مساعدات مالية وتكليف باجراء عمليات جراحية مجانا للمحتاجين بالدقهلية

كما كلف محافظ الدقهلية احمد القللي وكيل وزارة القوي العاملة بالدقهلية بتدبير 4 فرص عمل في القطاع الخاص لأربعة من المواطنين علي أن يتم تسليمهم العمل في أسرع وقت مراعاة لظروفهم العائلية والاقتصادية .





كما كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بإنهاء إجراءات إجراء عملية جراحية وصرف علاج لعداد 2 من المواطنين وإنهاء أي قوائم انتظار للعمليات الخاصة بمواطنين محافظة الدقهلية.





وقرر مختار الازالة الفورية لمحطة تموين سيارات بقرية الحصص بمركز شربين لمخالفتها شروط الترخيص وبناء المحطة على املاك الرى وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة شربين ووكيل وزارة الرى لسرعة تنفيذ الإزالة .



