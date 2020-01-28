مساعدات مالية وتكليف باجراء عمليات جراحية مجانا للمحتاجين بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صرف مساعدات مالية فورية لـ 11 حالة من الحالات الإنسانية من المواطنين أبناء الدقهلية، حيث كلف السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج هؤلاء المواطنين في برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات شهرية مؤقتة لهم لحين استفادتهم من برنامج تكافل وكرامة بصرف معاشات شهرية مستديمة.
كما أمر مختار ، بسرعة تسكين 2 من المواطنين من كبار السن في أحد دور الرعاية التابعة للتضامن الاجتماعى وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم والعناية بهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم عملا على راحتهم.
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كما كلف محافظ الدقهلية احمد القللي وكيل وزارة القوي العاملة بالدقهلية بتدبير 4 فرص عمل في القطاع الخاص لأربعة من المواطنين علي أن يتم تسليمهم العمل في أسرع وقت مراعاة لظروفهم العائلية والاقتصادية .
كما كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بإنهاء إجراءات إجراء عملية جراحية وصرف علاج لعداد 2 من المواطنين وإنهاء أي قوائم انتظار للعمليات الخاصة بمواطنين محافظة الدقهلية.
وقرر مختار الازالة الفورية لمحطة تموين سيارات بقرية الحصص بمركز شربين لمخالفتها شروط الترخيص وبناء المحطة على املاك الرى وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة شربين ووكيل وزارة الرى لسرعة تنفيذ الإزالة.
وكلف مدير عام الشئون القانونية بفحص أوراق قطعة ارض بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة وإيقاف الترخيص الصادر لها من حى غرب المنصورة حالة وجود نزاع قضائى على ملكية.