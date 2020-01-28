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رياضة

بوما تكشف عن زي منتخب مصر الجديد في سبتمبر المقبل.. ومادة خاصة لـ الأوليمبي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:26 م
محمد صلاح نجم منتخب
محمد صلاح نجم منتخب مصر
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يسري غازي
تكشف شركة بوما العالمية عن الشكل الجديد لملابس المنتخبات الوطنية لكرة القدم في شهر سبتمبر من العام الحالي.

جاء ذلك خلال جولة التفاوض التي أجراها مؤخرا وفد الاتحاد المصري لكرة القدم إلى ألمانيا وضم محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوي لجنة إدارة الاتحاد وحمادة زاهر مدير التسويق بالاتحاد.

ويأتي التفاوض من أجل التوصل إلى كافة بنود العقد بين الطرفين بما يتفق ومكانة المنتخبات الوطنية المصرية ، حيث طلب الاتحاد زيادة بعض البنود على مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد والشركة منذ ما يزيد عن العام.

ويمتد الاتفاق إلى كافة المنتخبات الوطنية للمراحل السنية المختلفة والصالات والشاطئية والنسائية، فيما سيتم تخصيص مادة وشكل يتناسب مع المنتخب الأوليمبي المتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بما يتفق ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية والمصرية.

كما تم الاتفاق على تفاصيل الطلبيات المطلوبة ومواعيد تسليمها لتغطية احتياجات المنتخبات خلال الفترة المقبلة.
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