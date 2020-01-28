بوما تكشف عن زي منتخب مصر الجديد في سبتمبر المقبل.. ومادة خاصة لـ الأوليمبي

تكشف شركة بوما العالمية عن الشكل الجديد لملابس المنتخبات الوطنية لكرة القدم في شهر سبتمبر من العام الحالي.

ويأتي التفاوض من أجل التوصل إلى كافة بنود العقد بين الطرفين بما يتفق ومكانة المنتخبات الوطنية المصرية ، حيث طلب الاتحاد زيادة بعض البنود على مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد والشركة منذ ما يزيد عن العام.