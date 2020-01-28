صفقة القرن.. أعضاء بالكنيست: ترامب تحول إلى زعيم لحزب الليكود

شن أعضاء الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، اليوم الثلاثاء، هجوما شرسا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب صفقة القرن، التي سيتم الإعلان عنها مساء اليوم.





ونقلت القناة السابعة الإٍسرائيلية عن أحد أعضاء القائمة قوله: الشعب الفلسطيني لن يوافقة على أقل من دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.





وقال رئيس القائمة، أيمن عودة، إن صفقة القرن عبارة عن اغتيال مركز لحل الدولتين".





وأِشارت القناة إلى أن اهل غزة وجهوا نداءات إلى العرب داخل الخط الأخضر، من أجل الانضمام إليهم في الاحتجاج ضد صفقة القرن، ونقل رسالة واحدة وواضحة ضد الصهاينة والأمريكيين.





وقال الدكتور يوسف جبارين "حداش" إن دونالد ترامب هو رئيس حزب الليكود فرع البيت الأبيض.



