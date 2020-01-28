AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صفقة القرن.. أعضاء بالكنيست: ترامب تحول إلى زعيم لحزب الليكود

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:34 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
شن أعضاء الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، اليوم الثلاثاء، هجوما شرسا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب صفقة القرن، التي سيتم الإعلان عنها مساء اليوم.

ونقلت القناة السابعة الإٍسرائيلية عن أحد أعضاء القائمة قوله: الشعب الفلسطيني لن يوافقة على أقل من دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وقال رئيس القائمة، أيمن عودة، إن صفقة القرن عبارة عن اغتيال مركز لحل الدولتين".

وأِشارت القناة إلى أن اهل غزة وجهوا نداءات إلى العرب داخل الخط الأخضر، من أجل الانضمام إليهم في الاحتجاج ضد صفقة القرن، ونقل رسالة واحدة وواضحة ضد الصهاينة والأمريكيين.

وقال الدكتور يوسف جبارين "حداش" إن دونالد ترامب هو رئيس حزب الليكود فرع البيت الأبيض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار إسرائيل.. احتراق مروحية عسكرية على متنها 14 جنديا و3 طيارين.. 20 ألفا يتظاهرون وسط تل أبيب.. خلافات بالجيش بين وحدتي شيتت 13 وسييرت متكال.. وهجوم حاد على نتنياهو بقيادة جانتس ونائب بالكنيست

بنود صفقة القرن حول إقامة دولة فلسطينية.. تعرف عليها

قبيل إعلان صفقة القرن.. الجيش الإسرائيلي يستعد للرد على الغضب الفلسطيني بالقوة

بجاحة تل أبيب.. إسرائيل تعلن رفض صفقة القرن في حالتين

التراجع فيها حرام.. إسماعيل هنية يدعو إلى معركة ضد مؤامرة صفقة القرن

الملك عبد الله الثاني عن صفقة القرن: كلا وموقفنا معروف

ترشيحاتنا

القضاء الإداري يؤيد قرار الاتصالات بخفض قيمة رصيد كروت الشحن

جنون أردوغان يتواصل.. تركيا تهدد بمهاجمة الجيش السوري

اخبار الرياضة.. حقيقة تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال.. موقف رمضان صبحي.. تركي آل الشيخ يثير التساؤلات

هل يلحق رمضان صبحي بلقاء الهلال.. نجم الأهلى يثير التكهنات برسالة غامضة

منصب آخر لـ رئيس الوزراء القطري الجديد

الكاف يحسم مصير تغيير حكم مباراة الأهلي والهلال بعد الشكوى السودانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

بألحانها الأخاذة.. السمسمية تأسر جمهور معرض الكتاب

طبيعي أم إهمال.. جدل شديد حول وفاة عارضة أزياء مغربية شهيرة في السجن