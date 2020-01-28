خصم ضخم.. new iPad 10.2 بـ 3900 جنيه

امتلاك أحد منتجات آبل الفاخرة سواء كان آيفون أو آيباد أمر يتطلع إليه الملايين حول العالم، لما تتسم به هذه المنتجات من شهرة واسعة بفعل أداءئها القوى وتصميمها المميز، ولكن سعرها المرتفع يقف عائقًا أمام شرائها.
ويمكن الحصول على أحدث نسخة من جهاز iPad اللوحى قياس 10.2 بوصة، مقابل مبلغ 250 دولارًا أمريكيًا، بدلًا من السعر القديم البالغ 350 دولارًا، أى أنه يمكنك الحصول عليه مقابل 3900 جنيه مصري فقط.
ويأتى new iPad 10.2 بشاشة قياس 10.2 بوصة من نوع IPS LCD، مع إستخدام قلم آبل Apple Pencil، وييحتوى على معالج A10 القوى،بقوة 2.5 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت .
مع كاميرا أساسية دقة 8 ميجابيكسل وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع قارىء بصمة تقليدى، وبطارية سعة 8134 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، ويعمل بنظام ios 13.
ويمكنك شراؤه باللون السيلفر وهو نسخة الواى فاى، من منصة أمازون عبر هذا الرابط.