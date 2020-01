View this post on Instagram

راحة القلب في قلة الاهتمام... وانتوا شو رأيكم؟؟؟ photo credit @waelfares.makeup... #راغدة_شلهوب #بيروت #القاهرة #برامج #تحيا_الستات #قناة_النهار ®️♥️