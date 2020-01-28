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مرأة

في اليوم العالمي له .. اكتشف أعراض مرض الجذام

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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اسماء محمد
يحتفل العالم 28 يناير باليوم الدولي لمرض الجذام هو مرض معدي يتسبب في حدوث تقرحات جلدية شديدة وتشويه وتلف للأعصاب في الذراعين والساقين والمناطق الجلدية حول الجسم مما يجعل الناس ينفرون من التعامل مع أصحاب هذا المرض.


ويلعب الاكتشاف المبكر للجذام دور كبير فى علاج المرض، وبالرغم من أن أعراض الجذام بشكل مختلف عند الأشخاص المصابين بالحالة، لكن هناك مجموعة الأعراض الرئيسية للجذام التى يعاني منها الجميع ونرصدها فى هذا التقرير،  وفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday" .

- ظهور آفات الجلد التي تكون أخف من الجلد الطبيعي وتبقى لأسابيع أو أشهر.

- بقع من الجلد مع انخفاض الإحساس ، مثل عدم الشعور باللمس والألم والحرارة.

- ضعف العضلات.

- خدر في اليدين والقدمين والساقين والذراعين ، والمعروفة باسم "القفازات وتخزين التخدير".

- وجود مشاكل في العين والنظر .

- تضخم الأعصاب ، خاصة في المرفقين أو الركبتين.

- انسداد الأنف ونزيف في الأنف

- شلل العضلات الصغيرة في اليد

- قرحة على باطن القدمين


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