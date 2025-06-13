وزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران تهديد غير مبرر ونرفض انتهاك سيادة الدول

جرى اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر، وعباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وذلك في أعقاب الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل فجر اليوم على عدة مواقع داخل الأراضي الإيرانية.

وبحث الوزير عبد العاطي خلال الاتصالين التطورات الإقليمية الراهنة، حيث جرى تبادل الرؤى والتقييمات بشأن التداعيات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي غير المبرر، وما يمثله من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية رفض القاهرة القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة ضبط النفس والعمل الفوري على احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى دوامة من الفوضى والعنف المتصاعد.

وفي اتصال منفصل مع نظيره القطري، تطرق الوزير عبد العاطي إلى آخر مستجدات التنسيق الثلاثي بين مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين الإفراج عن الرهائن والمعتقلين، إلى جانب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ظل التدهور المتسارع في الأوضاع المعيشية والإنسانية هناك.