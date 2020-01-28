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حوادث

تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:58 م
تجديد حبس
تجديد حبس
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محمد عبدالله
قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس "خليل .ر " 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة بالقضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا لاتهامه بمشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأسندت النيابة للمتهم فى القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت للمتهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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