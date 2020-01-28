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حوادث

بعد أن كشفتها المواقع.. تحقيقات عاجلة في واقعة تعذيب فتاة بإحدى دور الأيتام بالعاشر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:38 م
صدى البلد
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جودت عيد
أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في واقعة تعدي إحدى مشرفات دار نهر الحياة بالعاشر من رمضان على إحدى فتيات الدار بالضرب المبرح باستخدام عصا .

وأكد على أنه سيتم الإعلان نتائج التحقيقات فور انتهائها على الرأي العام، وتبين من الفحص المبدئي أن من ظهرت في مقطع الفيديو هي رئيس مجلس إدارة الدار المجمد عضويتها من قبل وزارة التضامن، وما أثير من شبهات حول تكرار مثل تلك الواقعات من المذكورة على عدد من فتيات الدار.

جاء ذلك في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية، وما تم تداوله من مقطع فيديو على المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ١ / ٢٠٢٠ ، والذي تضمن تعدي إحدى مشرفات دار نهر الحياة بالعاشر من رمضان على إحدى فتيات الدار بالضرب المبرح باستخدام عصا .
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