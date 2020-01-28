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حوادث

عقب تعديها بالضرب المبرح على فتاة داخل دار أيتام .. أمن الشرقية يضبط مديرة الدار

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:10 م
دار الأيتام
دار الأيتام
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محمد الطحاوي

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم أول العاشر من رمضان القبض على رئيسة دار أيتام "نهر الحياة"، والمتهمة بالتعدى بالضرب المبرح بعصا على إحدى الفتيات داخل الدار، وجار مناقشتها للوقوف على تفاصيل الواقعة.


كان عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بمحافظة الشرقية تداولوا مقطع فيديو أكدوا أنه لمشرفة بجمعية تدعى نهر الحياة، بمدينة العاشر من رمضان، تعتدى بالضرب المبرح على نزيلة يتيمة من الدار وسط حالة من الصراخ لباقى النزيلات واستعطافها لتترك الفتاة.

وتلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بقيام رئيسة دار أيتام "نهر الحياة" بمدينة العاشر من رمضان، بالتعدي بقسوة على إحدى الفتيات، وحمل المحضر رقم رقم 1161 لسنة 2020، وجرى ضبط المتهمة وجار مناقشتها.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من مديرية التضامن الإجتماعي، حمل الرقم  1161 لسنة 2020، جنح قسم أول العاشر من رمضان، ضد مشرفة بدار أيتام" نهر الحياة" لقيامها بالتعدي علي الأطفال داخل الدار بالضرب المبرح.

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