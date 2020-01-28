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رياضة

مترجم كارتيرون في مؤتمر الزمالك ودجلة لـ الصحفيين: "ما تيجوا تدربوا معانا".. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:39 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون ومترجمه
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محمد رشاد
رد مترجم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بعد مباراة الفريق أمام وادي دجلة على أحد أسئلة الصحفيين.

وتعادل الزمالك مع وادي دجلة اليوم بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ووجه أحد الصحفيين سؤالا لكارتيرون عن اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة المقبلة ومن سيستبعدهم من اللقاء، ليتدخل مترجم مدرب الزمالك ويرد قائلًا: "ما تيجوا تدربوا معانا".

يذكر أن الزمالك قد عزز مركزه في جدول ترتيب الدوري بالوصول للمرتبة الثالثة برصيد 25 نقطة.
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