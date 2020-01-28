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مرأة

بـ إطلالة غير متوقعة.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا من تصوير مسلسل الفتوة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:41 م
الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر
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رضوى حسام

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة لها، أثناء تصوير مسلسل الفتوة.


وتألقت مي عمر فى إطلالة غير متوقعة وغير تقليدية، حيث أرتدت فستان منقوش بالورود والألوان المتداخلة، لكنه كان يتناسب مع قوامها الممشوق، مما منحها إطلالة جذابة.


واكتفت مي بارتداء عقد باللون الذهبي فيما يتناسق مع استايل إطلالتها، ولم تتكلف في إرتداء المزيد من الإكسسوارات.


فيما اعتمدت  مي عمر على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها وإبراز العيون.


يذكر أنه يتشارك الفنان ياسر جلال بطولة مسلسل الفتوة المقرر عرضه في رمضان القادم، مع الفنانة مي عمر.


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