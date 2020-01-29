ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية من خطوط شركة بترول

تمكنت وحدة مباحث مركز قويسنا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من الخط المار وسط الزراعات.





تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا بتلقيه بلاغا من موظف بشركة بترول بقيام مجهولين بسرقة المواد البترولية من الخط الخاص بالشركة والمار وسط الزراعات.





وتم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمين فى واقعة السرقة وهم ر . ع . ع . ا .. 52 عاما مالك الأرض محل الواقعة ، أ . ع . م . 29 عاما سائق توك توك وبحوزته سلاح ابيض سنجه ، " م . أ . م . " 42 عاما عامل ، " ع . . م . أ " 36 عاما مقاول ،" م . ج . م " 40 عاملا وجميعهم مقيمون بمركز قويسنا، و" أ . إ . م . أ . " 33 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز بركة السبع وسبق اتهامه في قضية " مخدرات" وبحوزته فرد خرطوش و3 طلقات "م . م . م . م . " 33 عاملاً ومقيم مركز بركة السبع وبحوزته طبنجة صوت.





بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض بيع المواد البترولية للتكسب منها.