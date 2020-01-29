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منوعات

أم تطلق النار على زوجها بحديقة عامة بعد ضربه ابنها.. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 01:14 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

أطلقت أم من ولاية ميتشيجان الأمريكية النار على الزوجها البالغ من العمر 43 عامًا، في حديقة ترامبولين حيث كان لديها مخاوف من أن يقتل زوجها ابنها البالغ من العمر 14 عامًا.


وظهرت السيدة عبر كاميرات المراقبة في الحديقة وهي تشهر السلاح وتطلق النار على زوجها أثناء مشاجرته مع ابنها.


فيما لم توجه الشرطة الأمريكية أي  تهم للسيدة وذلك بعد أن قرر الادعاء بأن السيدة كان لديها مخاوف من ان زوجها قد يقتل ابنها المراهق.


ووقع الحادث في 18 يناير في بلانيت 3 إير بارك في بلدة فلينت.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، لم تتهم المرأة التي تبلغ من العمر 39 عامًا، والتي لم تكشف السلطات عن هويتها بارتكاب أي جريمة، حيث تم اعتبارها ضحية للعنف المنزلي وذلك بعد أن أطلقت النار على زوجها الذي يدعى دامون دارنيل هودجز.


وبدأت الحادثة حين تشاجرت السيدة مع زوجها الذي وجه لها عدة ضربات قبل أن ينزلان من سيارتهما الخاصة ويذهبان إلى مبنى الحديقة، ليلاحظ ابن السيدة أنها أصيبت بجروح في وجهها ليقوم الابن بعدها بالتشاجر مع زوجها ويسدد له عدة لكمات ليقع معركة مميتة بينهما ، لتسحب السيدة في النهاية مسدسها وتسدد عدة طلقات مميتة بجسد زوجها ليلقى حتفه في الحال.


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